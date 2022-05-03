Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ

03.05.2022 01:13

Son dakika haberleri: SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Kırak'a (14) otomobil çarptı.

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Kırak'a (14) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. K.Y. (23) yönetimindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Kırak'a çarptı. Ağır yaralanan Kırak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü K.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer yandan, trafik ekiplerince yolda otomobile ait 115 metre fren izi tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ
Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ
Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ
Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ

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Otomobil, Kümbet, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: SİVAS'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YİĞİT ÖLDÜ - Son Dakika
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