Sivas'ta yiyecek bulmak için şehir merkezine inen tilkilere polis memurlarının ekmek ve su vermesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde nöbet tutan polisler, yiyecek arayan tilkileri görünce hayvanlara ekmek ve su uzattı.
Polisler, "Gel gel, mama mama" diye yanlarına çağırdığı tilkileri bir süre elleriyle besledi.
Bir polis memuru da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA
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