Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi

Son dakika haberine göre Sivas'ta yiyecek bulmak için şehir merkezine inen tilkilere polis memurlarının ekmek ve su vermesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek bulmak için şehir merkezine inen tilkilere polis memurlarının ekmek ve su vermesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde nöbet tutan polisler, yiyecek arayan tilkileri görünce hayvanlara ekmek ve su uzattı. Polisler, "Gel gel, mama mama" diye yanlarına çağırdığı tilkileri bir süre elleriyle besledi. Bir polis memuru da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi - Son Dakika

Son Dakika

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor

Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında

"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı

Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm

Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar