Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında, kasadaki sulama boruları zarar gördü.
Hasan Kurt idaresindeki 60 ED 480 plakalı çekici tır, seyir halindeyken 60 TZ 983 plakalı dorsesinde Kayseri-Sivas kara yolu Gücük köyü yakınlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, dorsede bulunan sulama boruları zarar gördü.
Kaynak: AA
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