Son dakika haber... Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Balkara köyünde yaşayan Y.K. (43) ile husumetli olduğu Z.Ş. (64) ve A.Ş. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, av tüfeği ile ateş açtığı Z.Ş. ve A.Ş'yi yaraladı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.Ş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Y.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.