Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı

22.04.2022 10:52
Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Y.A. (39), Y.K. (28), A.C. (35) ve O.C'nin (34) adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 heykel, sikke, metal ve taş objeler ile dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Jandarma, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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