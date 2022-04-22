Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Y.A. (39), Y.K. (28), A.C. (35) ve O.C'nin (34) adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 heykel, sikke, metal ve taş objeler ile dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.