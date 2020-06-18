SİVAS'ta, Vakıflar İl Müdürlüğü bünyesindeki tarihi eserlerin çevresinde itfiaye ekiplerince ot temizliği yapıldı.

Kent merkezindeki Selçuklu dönemi eserlerinden Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve Buruciye Medresesi ile Osmanlı döneminde yapılan Kale Camisi'nin duvarlarında bulunan yabani otlar itfaiye ekiplerince temizlendi. Vakıflar İl Müdürü Cemal Karaca "Her sene tarihi eserlerimizin temizliği ve onlarda biten çeşitli yabani otları temizleyip yaz sezonuna hazırlıyoruz. Malum bu binalarda tarihi eserlerde aynı noktalarda çokça ot ve çeşitli bitkiler ortaya çıkmakta. Belediyemiz İtfaiyesi ve Mezarlıklar Müdürlüğü'nden yardım alarak bu sahada bir çalışma başlattık. Diğer eserlerimize de aynı şekilde temizlik yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.