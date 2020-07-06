Son dakika haber: Sivas'ta tarım arazisi sulama tesisi sayısı artıyor - Son Dakika

Sivas'ta tarım arazisi sulama tesisi sayısının arttığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin sulanması ve toprakların bereketlenmesi için yapılan sulama tesislerinde incelemede bulundu.

Merkeze bağlı Kızılöz ve Kartalca köylerinde yatırım programı kapsamında sulama tesislerini gezen Ayhan, ilgililerden bilgi aldı.

Köylerin ihtiyaçlarının İl Özel İdaresince giderilmeye devam ettiğini belirten Ayhan, katma değeri yüksek projelerin yapıldığını anlattı.

Toplumsal ve ekonomik faydası olan projelerin kırsalda her zaman yapılacağını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Nitelikli tarımsal sulama yapmak için Sivas İl Özel İdaremiz, güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturuyor. Köylerimizin yaşaması ve çiftçinin daha üretken olmasını sağlamak için sulama tesisleri büyük önem arz etmektedir. İl Özel İdaresi tecrübesiyle birikimiyle çiftçimize destek oluyor. Yatırımları devletimiz yaptı, çiftimiz koruyacak. Her iki köyümüzde toplam 200 dekar alan sulanacak. Sulama tesislerimiz çiftçilerimize hayırlı olsun."

Projelerin Sivas'ın tarımsal hayatına büyük katkılar sağlayacağına dikkati çeken Ayhan, "Çiftçimizi bilgiyle toprağımızı da suyla buluşturacağız. İşte bu verimli topraklarda her türlü hasat elde edilebilecek. Sulama tesisleri, çiftçimize hem can suyu olacak hem de ekonomik girdi sağlayacak." ifadelerini kullandı.