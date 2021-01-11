Bu arada, tır şoförü Kasım Nurullahzade, aracının yanmasını gözyaşları içinde izledi.

Söndürme çalışmalarının tamamlanması ve kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Yangın nedeniyle Tokat- Erzincan ve Erzincan-Tokat kara yollarının kazanın olduğu bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü, yanan tır kullanılamaz hale geldi ve tankerde hasar oluştu.

Kaza yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada boş tankerde çıkan yangın, tırın çekicisine de sıçradı. Araçlarından inerek bölgeden uzaklaşan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

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