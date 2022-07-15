Son dakika haber... Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

15.07.2022 23:04

Son dakika haberleri: Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor Sivas'ta son günlerde artan toplu balık ölümleri tedirgin ederken, bölgedeki vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.

Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

SİVAS - Sivas'ta son günlerde artan toplu balık ölümleri tedirgin ederken, bölgedeki vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.

Sivas'ta havaların ısınması, göl ve ırmaklarda su seviyesinin azalması ile toplu balık ölümleri görülmeye başlandı. Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Öte yandan Kızılırmak'ta da toplu balık ölümleri gözlendi. Irmak kenarı ölü balıklarla doldu. Balık ölümlerine sudaki ısınmayla beraber oksijen seviyesinin azalması ve su seviyesinin düşmesi ile sudaki kirlilik oranının artmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Ulaş Gölü'nde balık avlayan Muammer Karahan, "Dün Kızılırmak'ta balık avladım. 300-400'den fazla ölü balık gördüm. Bu nedenle bugün Ulaş Gölü'ne geldim. Aynı manzara ile burada da karşılaştım. Toplu balık ölümlerine kurbanda ırmak ve göle bırakılan hayvan atıkları neden olmuş olabilir" dedi.

Abdullah Öner ise konunun araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Balık ölümlerine neyin neden olduğunun araştırılıp bulunması gerekir. Her yerde ölü balıklar var. Yazık bu canlılara" dedi.

(OE-GF-EZG-CC-Y)

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Kaynak: İHA

Sivas, Ulaş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sivas'ta toplu balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika

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