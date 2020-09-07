Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Keskin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada Keskin ve H.B. yaralandı.

H.B. (63) yönetimindeki 63 AAE 627 plakalı otomobil, önce arızalanan araca daha sonra bu araçtan inerek otomobilin yanında bekleyen Necati Keskin 'e (54) çarptı.

C.B'nin kullandığı 58 UD 224 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde arıza yaptı. Sürücü arızalan aracını yol kenarına park etti.

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