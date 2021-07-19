Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas Erzincan Karayolu, Tekke köprüsü girişinde meydana geldi. Kazada, İmranlı ilçesinden Sivas istikametine gitmekte olan Fuat Çelik yönetimindeki 34 CUG 715 plakalı Ford Focus marka model otomobil, canlı hayvan yüklü Sami Yiğit yönetimindeki 58 EF 245 plakalı Isuzu NPR marka model kamyonete Tekke köprüsü girişinde arkadan çarptı. Kamyonetin Zara Belediyesi Hayvan Pazarına dönüş yaptığı esnada meydana gelen kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan D. N. Ç. ile T. Ç. de yaralandı. Yaralılar Zara Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavileri yapılırken, sürücü F.Ç'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS