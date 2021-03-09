Son dakika haber... Sivas'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Yücel Metin'den haber alamayan arkadaşları, polis haber verdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, evde yalnız yaşayan Metin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Metin'in cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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