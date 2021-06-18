Telefonlara 'pandemi destek' linki atan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

SİVAS merkezli 4 ildeki eş zamanlı operasyonda, 'pandemi ve hibe desteği' görünümlü casus yazılımla vatandaşların banka bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı.

Sivas, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 'pandemi ve hibe desteği' görüntüsü adı altında oluşturdukları 'casus yazılım' linkini cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla yükletip, su kişilerin banka bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan şebeke belirlendi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla 6 şüpheli tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Sivas'a getirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.