Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki - Son Dakika

Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki

04.11.2020 10:53

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine ve hakaret içerikli karikatürlere Sivaslı Aşık yazdığı şiirle tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine ve hakaret içerikli karikatürlere Sivaslı Aşık yazdığı şiirle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da İslami değerlere hakaret içeren karikatür paylaşımları Müslüman aleminin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları da büyük tepki aldı. Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu dünyanın dört bir yanındaki Müslüman alemi boykot etti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sivaslı Halk Ozanı ve Halk Şairi Mustafa Efsani ise tepkisini yazdığı şiirle gösterdi. Ozan Efsani, sazını eline alarak yazdığı şiiri hem çaldı hem söyledi.

"Peygamber Efendimize attığı çamuru görünce gecemi gündüzümü şaşırdım"

Ozan Mustafa Efsani, hakaretleri duyduğunda gecesini gündüzünü şaşırdığını belirterek, "Bizim silahımız yok, tabancamız yok. Ozanların silahı, tabancası, bıçağı olmaz, bizimkisi kalem ile saz ile söz ile. Bende tepkimi böyle dile getirmek istedim Macron'a. Bunları yapmasa daha da iyi olurdu. Çünkü Peygamber Efendimizi dünya da bilmeyen hiçbir devlet yok. Herkes tanır. Ama buna bu kadar kara atmanın bir anlamı yoktur. Peygamber Efendimize attığı çamuru görünce gecemi gündüzümü şaşırdım. Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve şiir yazmaya karar verdim. Önce bir şiir yazıp paylaştım. Daha sonra bunu videoya çekerek paylaştım. En azından tepkimiz göstermek istedik. Türkiye'mizin gücünü de göstermek istedik. Çünkü ben ordumuzu da bu işe kattım. Hiçbir devlet bizim karşımızda kılıçta sallayamaz, mermide atamaz. Ben bunu biliyorum. Çünkü Türkiye çok güçlü bir devlettir. Rabbim zeval vermesin diyorum. Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten harika dinleyicilerim ve izleyicilerim var. Hiçbir yanlış tepki almadım. Çok güzel karşıladılar" şeklinde konuştu.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ise, "Çok güzel yazmış. Çaldı dinledik, istişare ettik. Macron'a bu az bile. Macron aklını başına almazsa kafasını ezeceğiz. Bir Selçuklu torunu olarak bunu belirteyim buradan" dedi. - SİVAS

Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, İslam, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki - Son Dakika


Son Dakika

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:59:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei