Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda - Son Dakika

Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 29. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Sivasspor ile Kayserispor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 karşılaşmanın 7'sinden Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 72 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü.


İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı 2009-2010'da 4-2, 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.


Sivasspor'da 2 oyuncu sınırda


Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacaklar.


Yiğidolar 477. maçına çıkacak


Sivasspor Süper Lig'de 477. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubunda bugüne kadar 476 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 178 galibiyet, 126 beraberlik ve 172 mağlubiyet aldı. 660 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 664 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 660 puan topladı. - SİVAS

Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda - Son Dakika Spor
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