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Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

29.07.2021 22:02
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri... STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Kirill Levnikov (xxx), Egor Bolkhovitin (xx), Andrei Vereteshkin (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Caner (xxx), Goutas (xx), Uğur (xx), Sefa (x) (Dk.62 Yatabare xx), Hakan (xx), Fayçal Fajr (xx), Henrique (xx) (Dk.84 Leke James), Felix (x) (Dk.

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Kirill Levnikov (xxx), Egor Bolkhovitin (xx), Andrei Vereteshkin (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Caner (xxx), Goutas (xx), Uğur (xx), Sefa (x) (Dk.62 Yatabare xx), Hakan (xx), Fayçal Fajr (xx), Henrique (xx) (Dk.84 Leke James), Felix (x) (Dk.62 Koray xx), Kayode (xxx) (Dk.89 Ziya)PETROCUB HINCESTI: Meira (xxx), Revenco (xx), Potimiche (xx), Rozgoniuc (xx) (Dk.84 Douanla), Jardan (xx), Bogaciuc (xx), Cotogi (xx) (Dk. 71 Gulceac x), Losipoi (x) (Dk.7 Sandu xx), Sergiu Platica (xx), Ambros (x) (Dk.83 Vlas), Mihail Platica (x)GOL: Dk.65 Kayode (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Koray (Demir Grup Sivasspor) - Sandu, Bogaciuc, Platica (Petrocub)Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu 2'nci maçında konuk ettiği Moldova temsilcisi Petrocub Hinceşti'yi Kayode'nin golüyle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turuna yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, 3'üncü ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile eşleşti. 13'üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza alanı dışından Sefa şutunu çekti, kaleci Meira soluna gelen topa sahip oldu. 33'üncü dakikada sağdan Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Henrique kaleci ile birlikte yükseldi, boşta kalen topa Kayode hamle yapmak istedi, önce davranan kaleci Meira topu kontrol etti.43'üncü dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.57'nci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Caner, kafa vuruşunu yaptı, yere çarpan top direğin üstünden auta çıktı.61'inci dakikada Sandu'nun ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti. 65'inci dakikada sol kanattan Fayçal'ın pasında topla buluşan Uğur, sağ ayağı ile içeriye ortaladı, defansın arasında Kayode yakın mesafeden kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-0Karşılaşma 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

- Sivas
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Sivasspor, Eylül, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi - Son Dakika Spor


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