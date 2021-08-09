Son dakika haber... Siverek'te 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

İlk kaza Siverek- Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada, Mehmet Y., Nurettin Y ve İsmet K. yaralandı.

İkinci kaza ise Siverek-Şanlıurfa Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Emine A. ve Mustafa Salih Ç.'nin içinde bulunduğu 63 MSJ 74 plakalı Nisan markalı otomobil, hakimiyeti kaybolunca savrularak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Emine A. ve Mustafa Salih Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA