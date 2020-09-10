Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi 'nde kurtarılamadı.

Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, bir genç tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.

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