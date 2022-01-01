Son dakika haberleri... Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi - Son Dakika

Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi

Siverek'te yeni yıla binlerce mermi havaya sıkılarak girildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi her yıl olduğu gibi, bu yılda yeni yıla silah sesleriyle girdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2021'den 2022 yılına coşkuyla girilirken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar havaya silah sıkarak girdi. Saat 00.00'ra beş dakika kala ilçenin birçok mahallesinde evlerinin damına veya bahçesine çıkan vatandaşlar, havaya ateş açarak yeni yıla girdi.

Binlerce merminin sıkıldığı, yılbaşı gecesinde polis ekipleri mahallelerde devriye atarak, vatandaşlardan silah sıkmamaları konusunda hoparlörden çağrı yaparken, havaya silah sıkanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 20 dakika süren silah sesleri, bir müddet sonra sustu. Binlerce merminin sıkıldığı gecede, olumsuz bir olayın olmadığı öğrenildi.