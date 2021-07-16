Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı

Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahsın Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Sıvı uyuşturucuya içecek görüntüsü verdi, jandarmadan kaçamadı İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satışa sunma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahsın Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda; evin çeşitli yerlerine saklanmış sıvı halde uyuşturucu (Metamfetamin) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; isimli bir şahsın, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde (M.K.)'nin yakalanmamak için Fatih ve Bakırköy ilçelerinde farklı adreslerde ev kiraladığı, bu farklı adreslerden irtibatlı bulunduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. İçecek Görüntüsü Verilen Sıvı Uyuşturucular Buzdolabından Çıktı Jandarma ekiplerince; söz konusu şahsın kiraladığı evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Evde arama yapan Jandarma ekipleri; (M.K.)'nin sıvı haldeki uyuşturucu maddeleri buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediğini, uyuşturucu maddelere içecek görüntüsü vermek için plastik pet şişelere koyduğunu belirledi. Panikle Klozete Döktü Jandarma'nın Gözünden Kaçamadı Baskın esnasında Jandarma ekiplerini karşısında görünce panikleyen (M.K.), sıvı uyuşturucuyu klozete döktü. Banyoda arama yapan ekipler, klozetin içindeki uyuşturucuyu fark etti. Klozetteki uyuşturucu maddeye çıkarılarak el konuldu. Şüphelinin belirlenen adreslerinde evin değişik yerlerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan (M.K.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti