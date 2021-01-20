Son dakika haber! Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (32), 46 LT 683 plakalı otomobil ile merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip aracının önünü kesti.

Kendisini polis olarak tanıtan ve ekiptekilerden izin belgelerini göstermesini isteyen kişi, araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etti.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan kişi, ekip otosunun kafesine konuldu.

Kendisinden alkometreyi üflemesi istenen şüpheli, ekiplere zorluk çıkarttı.

Gazetecilerin, "Neden kendini polis olarak tanıttın?" sorusuna, "Uyuşturucu satacaklar sandım. Eğer çalışma izinleri yoksa diye sordum." şeklinde cevap verdi.

Gözaltına alınan S.K, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.