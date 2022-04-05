Son dakika haber! Slovenya 33 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika

Slovenya, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak ülkede bulunan 33 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Rus diplomatlara Slovenya'yı terk etmeleri için 10 gün verildiği kaydedildi.