Son dakika haber! - SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber! - SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı
Bir son dakika haberine göre - SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı Suriye'nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı.
- SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı
AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında esir takası yapıldı. Suriye Kızılhaç'ının gözetiminde gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında, iki taraf da birer kişiyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan Suriyeli muhalifin 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğu, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca yine PKK tarafından rejim güçlerine teslim edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:42 Kaynak: İHA
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