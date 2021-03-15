Sobada yakacağı odunla sanat öğrendi, çeşit çeşit ürün ortaya çıkardı - Son Dakika

- Sobada yakacağı odunla sanat öğrendi, çeşit çeşit ürün ortaya çıkardı

Tunceli'de pandemi süresince boş zamanları değerlendiren 39 yaşındaki Yüksel Katurman, hiç bir eğitim almadan sobaya atacağı odunlarla çeşit çeşit hediyelik sanatsal ürünler yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de pandemi süresinde boş zamanlarını değerlendirmek isteyen Yüksel Katurman, sobada yakmak için aldığı odunlarla hiç bir eğitim almadan çeşitli sanatsal ürünler yaptı.

Esnaflık yapan 39 yaşındaki Yüksel Katurman, pandemi nedeniyle dükkanların kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde kendine hobi edinmek istedi. Önce çeşit çeşit taşları toplayan ancak onların işletmesi için teçhizat gerektiği için vazgeçen Katurman, soba yakarken eline aldığı odunla hayatına renk geldi. Sobaya atacağı odunu yavaş yavaş işleyen ardından sanatsal ürünler çıkarmaya başlayan Katurman, evlerinin alt katında kendine yaptığı bir bölümde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Kısa sürede çeşit çeşit, yüzleri ağaca işleyen Katurman, hiç bir eğitim almadan odunlara şekil vermeye başladı. Şimdi amatör olarak yaptığı bu işi eğitim alarak profesyonelleştirmek isteyen Katurman, aynı zamanda bir atölye kurmak istiyor.

Pandemi sürecinde başladığı hobisini sürdüren Katurman, "Pandemi başladı dükkanlar kapandı. Yapacak bir şey yoktu. Havalar da soğuktu. Küçük küçük taşlar toplamaya başladım. Bir akşam sobayı yakarken ahşaptan şekiller yapıldığını görmüştüm internetten. Taş daha zor. Taş için özel makine lazım. Maddi durumumdan alamazdım. Sobayı yakarken başladım. Bu odundan heykel yapabilir dedim. Başladım. Baktım oluyor. Sobaya atmadım odunu telef olmasın dedim. Kendimi denedim. Yaptıkça ortaya yavaş yavaş yüz ortaya çıkmaya başladı. Taşları bırakıp ağaçlara yöneldim" dedi.

Daha sonra sobalık odunlardan işlenebilecekleri ayırdığını aktaran Katurman, "Sobalık doğradığımız odunlardan yapmaya başladım. Değişik gördüğüm ağaçlarla başladım. Yaptıkça, yapacağım dedim. Oymaya başladım. Yaptıkça yapasım geldi" diye konuştu.

Hiçbir eğitim almadığını ancak eğitim almayı artık düşündüğünü de aktaran Katurman hayalinin küçük bir atölye yapmak olduğunu, kurumuş ağaçlarla çeşitli çalışmalar yapmak istediğini kaydetti.