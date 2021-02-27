Son dakika haber: Sobadan çıkan yangın ahşap evi küle çevirdi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'ne bağlı Günören Köyünde ikamet eden Yaşar C. (68) ait ahşap evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklı çıkan yangın havanın rüzgarlı, evin de ahşap olmasından dolayı alevler binanın tamamını sardı. Jandarma ve Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyesine ait 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınarak soğutma işlemlerinin bittiği olayda can kaybı ve yaralı olmadı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BİLECİK