Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü - Son Dakika

Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

13.01.2021 09:27

Son dakika 3. sayfa haberi... Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sobadan çıkan yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sobadan çıkan yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangını duyan mahalle halkı sokağa dökülürken, ev sahipleri ise gözyaşlarını tutamadı.

Hacıevhat mahallesi Erenler caddesi girişinde Üzeyir Elekçi'ye ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangını duyan çok sayıda mahalle sakini sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Ev sahibinin yakını Güler Say, "Yandı her şeyleri soğuk kış gününde. Herkes zaten ucu ucunda geçiniyor. Neyle nasıl yaptıracaklar şimdi bu evi?" dedi.

Sobayı yakmış arkasından ev tutuşmuş

Binlerce lira zararlarının olduğunun ifade eden Üzeyir Elekçi'nin babası, "Çok zararımız var be ya. Televizyon, dolap, çekyat ne varsa yandı. Evin içinde kullanılacak bir şey kalmadı" diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Babaanne Hacer Elekçi de, "Kızanım sobayı yakmış, dışarı çıkmış. Arkasından ev tutuşmuş" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Tekirdağ, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü - Son Dakika


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