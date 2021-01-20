Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı - Son Dakika
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Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı

Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı

20.01.2021 06:03

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılan aileden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti, eşi ve kızı ise ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılan aileden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti, eşi ve kızı ise ağır yaralandı.

Olay, 00.50 sıralarında Barış Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı binanın en üst katında oturan jandarma uzman çavuş Kaan Can Serpinli'nin evinde sobadan çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangın kısa sürede yayılırken, Uzman Çavuş Serpilli ile eşi ve 2 çocuğu alevlerin arasında kaldı. Yangını ferkeden komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin evi sarması nedeniyle içeride kalan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu yaralı çıkarılarak, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan ve vucutlarında ağır derecede yanıklar olan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne ile kızın tedavisine ise devam edilirken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

VALİ ERİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada yangının saat 00.50 sıralarında çıktığı belirtilerek şöyle denildi

"Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah'tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz."

Görüntü dökümü: ----------Olay yerinden görüntü-Ekiplerin çalışması-Hastaneden detay

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:  Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı - Son Dakika


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