Apartman sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Yılmaz 'a ait 4 katlı apartmanın 1.katında şofbenden dolayı yangın çıktı. Ev sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

Terakki Mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Şofbenden çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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