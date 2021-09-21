Son dakika haber... ŞOFÖRLERİN YOLCU KAPMA KAVGASI KAMERADA

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavgaya tutuştu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavgaya tutuştu. İki sürücünün kavgası, kameraya yansıdı. Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüsün güzergah üzerinde bulunan durak önünde bekleyen yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga eden şoförleri vatandaşlar araya girerek ayırdı.

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