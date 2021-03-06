ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

06.03.2021 22:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü sakinleşti.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Pazartesi, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir         
22:00
Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi         
21:27
Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı         
21:06
Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme         
18:34
İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı         
16:25
Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisinin, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
14:54
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 22:11:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei