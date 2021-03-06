ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "Yüksek ve Çok Yüksek Risk" kategorisinde bulunan illerde Cumartesi 21.00'den, Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önü sakinleşti.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.