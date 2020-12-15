Son dakika haberleri... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ DEVAM ETTİ - Son Dakika

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ DEVAM ETTİ



Koronavirüs salgını ile kapsamında alınan hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ederken polis ekipleri gece boyunca denetimlerini sürdürdü.

Dünya genelinde can almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi her gün akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam etti. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte İstanbul'da bir çok noktada denetimlere devam edildi. Denetimlerde vatandaşların evrakları kontrol edildi. Kısıtlama kurallarına uymayanlara idari para cezası kesildi.

TURİSTLER GÖRÜNTÜLENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis, denetlemenin yapıldığı noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağışlı havaya rağmen denetimlerinin gece boyunca aralıksız devam ettirdi. Kısıtlamalardan muaf olan bir grup turist pasaport kontrolü yapıldığı sırada görüntülenince gazetecilere tepki gösterdi. Çıkardığı montunu havaya kaldıran bir turist görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı.

- İstanbul