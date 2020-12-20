Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

20.12.2020 12:28

Son dakika gündem haberine göre Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Bulvarı Site Cami ve çevresinden görüntüler Atakum sahilinden görüntüler Baruthane Balıkçı Barınağı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle...

Adnan Menderes Bulvarı

Atatürk Bulvarı

Site Cami ve çevresinden görüntüler

Atakum sahilinden görüntüler

Baruthane Balıkçı Barınağı Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Atatürk Bulvarı, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika


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