Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye ceza kesildi
14.12.2020 14:15
Son dakika haberleri: Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı.
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasına Ardahan'da 21 kişinin uymadığı belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 21 kişiye, 3.150 TL'den toplam 66.150 TL para cezası uygulandı. - ARDAHAN
Son Dakika Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı