Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Paket servis çalışanı olduğunu iddia eden ve izin belgesi olmayan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren çeşitli noktalarda denetim yaptı.

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