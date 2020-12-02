Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası verildi
02.12.2020 02:04
Son dakika haberler: Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.
Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren çeşitli noktalarda denetim yaptı.
Denetim sırasında durdurulan bir araçtaki sürücüye izin belgesi soruldu.
Paket servis çalışanı olduğunu iddia eden ve izin belgesi olmayan sürücüye idari para cezası uygulandı.
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