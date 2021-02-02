Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

02.02.2021 05:30

Maltepe sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kimlik kontrolü yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yayaya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Hatalar zincirini yasağı ihlal etmesi ile başlatan şüpheli sürücü ise ekipler tarafından aranıyor.

Olay saat 00: 30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Kayışdağı-Dudullu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis kontrol noktasında, ekiplerin dur ihtarına uymayan beyaz renkli otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçarken o sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ömür Sayman'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayman bariyerlerin kenarına düşerken geri dönüşüme kazandırmak üzere topladığı metal kutular yola saçıldı. Otomobil sürücüsü yayaya çarptıktan sonra durmayarak kaçmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken Sayman olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

"VURDUĞU GİBİ OLAY YERİNDE HİÇ DURMADAN BASIP GİTTİ"

Olayın görgü tanığı Caner Yıldız, "Genç kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Kardeşimiz engelliydi ve kimseye bir zararı yoktu. Karşıdan karşıya geçerken araba gelip çarptı. Vurduğu gibi olay yerinde hiç durmadan basıp gitti. Biz olay yerine geldiğimizde kardeşimiz burada feci şekilde yaralanmıştı. Bir sürü polis ekipleri geldi. Kardeşimize çarpıp öldüren şahıs hiçbir şekilde durmadı" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

"ENGELLİ KARDEŞİMİZE ÇARPMIŞ"

Açıklamalarına devam eden Yıldız, "Burada bir sürü kaza ve olaylar oluyor. Mahalle olarak dilekçe verdik. Kameralar takılsın dedik. Hiçbir önlem alınmadı. Bu yolda bir sürü trafik kazası ve can kaybı oluyor. Yetkililere buradan sesleniyorum. Lütfen bu yola bir çare bulunsun. Trafik ve kazalara neden olunmasın. Ölen kardeşimiz kendi halinde bir insandı. Çarpan şahıs aşırı hızlı geldiği için o kadar yüksek bir ses geldi ki, o sesin gürültüsüyle bütün mahalle olay yerine döküldü. Biz bir arabanın takla attığını sandık. Geldiğimizde gördük ki engelli kardeşimize çarpmış. Kaçan şahıs kurtulduğunu zannediyor. İnsanlık ölmedi daha" İfadelerini kullandı.

Polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Otomobil, Maltepe, Metal, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında polis kontrol noktasından kaçan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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