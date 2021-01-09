Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

09.01.2021 09:16

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı Pendik'te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 03.45 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Çamçeşme Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin olduğu 06 PST 84 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan otomobildeki 3 kişi kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 kişinin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.E-5 Karayolu'na çıkan otomobil, Kartal Soğanlık yan yolda kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 kişi emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin, kısıtlama nedeniyle ceza yememek için polisten kaçtıkları söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

Volkswagen, Pendik, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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