Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Polis ekiplerinin denetimi

Mevlana Meydanı

Alaaddin Parkı

Polis ekiplerinin araçları durdurması

Sokakta yürüyen bekçiler KONYA - Konya Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.