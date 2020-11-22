Son dakika haber: Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.