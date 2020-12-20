Son dakika haber: Sokak kısıtlamasında "can dostlar aç kalmasın" diye çalışma yürütüyorlar - Son Dakika

Son dakika haber: Sokak kısıtlamasında "can dostlar aç kalmasın" diye çalışma yürütüyorlar

20.12.2020 11:09
Son dakika haber: Sokak kısıtlamasında

Son dakika haberler... Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besleyen belediye ekipleri ve dernek gönüllüleri, "can dostlar"ı doyurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besleyen belediye ekipleri ve dernek gönüllüleri, "can dostlar"ı doyurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamındaki kısıtlamadan, sokak hayvanları için çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesinin besleme ekipleri ile hayvanseverler de muaf tutuluyor.

Belediye ekipleri ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri, başta kentin uzak noktaları olmak üzere birçok bölgede "sokak hayvanları aç kalmasın" diye çalışma yürütüyor.

Besleme işlemiyle beraber aynı zamanda yaralı hayvanlar tespit edilip, tedavisi için gerekli merkezlere götürülüyor.

"Onlar için yaşam gerçekten zor"

HEPAD Başkanı Emre Demir, AA muhabirine, kısıtlamalarla beraber sokak hayvanları için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

STK'ler olarak belediyelerle iş birliği yaptıklarını belirten Demir, çalışma alanlarının daha çok kente uzak noktalar olduğunu dile getirdi.

Demir, besleme işlemlerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsal bölgelerde sokakta yaşayan hayvanlara mama ve su getirip, onların sağlık durumlarının daha iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 17 bölgede besleme çalışması yapıyoruz. Orada birçok can dostumuzu, tüm gönüllülerimizle beraber belediyelerle iş birliği yaparak en iyi şekilde beslemeye gayret ediyoruz. Bu süreci onların da en hafif şekilde atlamaları en temennimiz. Onlar için yaşam gerçekten zor. Havalar soğudu, bağışıklıkları tamamen beslenmeye alakalı. Ne kadar aç kalırsa o kadar zor durumda kalıyorlar."

Sokak Hayvanları, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sokak kısıtlamasında 'can dostlar aç kalmasın' diye çalışma yürütüyorlar - Son Dakika


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