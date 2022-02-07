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Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI - Son Dakika

Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

07.02.2022 13:55

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı iddia edildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişinin cinsel saldırısına uğradığı iddia edildi. Soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği Veteriner Gözde Ak'a götürüldü. Ak, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Veteriner Gözde Ak, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasarolduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.

Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI
Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI
Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

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Veteriner, Pamukkale, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... SOKAK KÖPEĞİNE CİNSEL SALDIRI İDDİASI - Son Dakika
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