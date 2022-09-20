Son dakika haber: SOKAK KÖPEKLERİNİN GENÇ KIZA SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: SOKAK KÖPEKLERİNİN GENÇ KIZA SALDIRISI KAMERADA

20.09.2022 10:44

Son dakika haberler... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolda yürüyen genç kız bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolda yürüyen genç kız bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan genç kızın yaşadığı korku güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 19 Eylül Pazartesi günü sabah erken saatlerde Yeniköy Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan işyerine gitmek için yürüyen genç kızın çevresini bir anda sokak köpekleri sardı. Genç kız kaçmaya çalıştıkça peşinden gelen köpekleri, bir başka kadın kovaladı. Kadının, çöplerden topladığı yiyeceklerle köpekleri beslediği öne sürülen bir vatandaş olduğu öğrenildi. Kadının da yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan genç kız olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından otomobille alınarak işyerine götürüldü. Genç kızın yaşadığı korku ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SOKAK KÖPEKLERİNİN GENÇ KIZA SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika

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