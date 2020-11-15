Son dakika haber! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü (2)
15.11.2020 17:51
Son dakika haberlerine göre KATİL ZANLISI YAKALANDIKahramanmaraş'ta, sokak ortasında Mehmet Gül'ü (17) bıçaklayarak, öldüren kişinin Mahmut E. (18) olduğu belirlendi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kahramanmaraş'ta, sokak ortasında Mehmet Gül'ü (17) bıçaklayarak, öldüren kişinin Mahmut E. (18) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan Mahmut E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Mahmut E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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