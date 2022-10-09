Son dakika haber... Sokak ortasında bıçaklandı, sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Sokak ortasında bıçaklandı, sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti

09.10.2022 16:27

Son dakika haberlerine göre Sokak ortasında bıçaklandı, sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti Konya'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısının kaçış anı güvenlik kamerasına yansındı Konya'da sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi, sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.

Sokak ortasında bıçaklandı, sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti

Konya'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısının kaçış anı güvenlik kamerasına yansındı

KONYA - Konya'da sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi, sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.

Olay, 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Süleyman Durmuş'u çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Süleyman Durmuş, yakınlarda bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Süleyman Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından Süleyman Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet zanlısının kaçış anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sokak ortasında bıçaklandı, sığındığı iş yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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