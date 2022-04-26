Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA

26.04.2022 11:01

Son dakika haber: BURSA'da kimliği belirsiz kadın, tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında dövüldü.

BURSA'da kimliği belirsiz kadın, tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Saldırganı esnaf uzaklaştırırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, sokak ortasında tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, çocuğun yanında kadını tekme ve yumruklar ile darbetti. Çocuğu olay yerinden uzaklaştıran esnaf, saldırganı da engellemeye çalıştı. Şiddet olayı devam edince çevreden bir kişi, saldırgana vurarak, kadını kurtardı. Darbedilen kadının olayla ilgili polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA
Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA
Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA
Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA

YORUMLAR
500
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Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA - Son Dakika
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