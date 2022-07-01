Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

01.07.2022 20:13
Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özkan G.(36) ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K.'yi boğaz ve boyun kısmından yaraladı. Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.'nin baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

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Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sokak ortasında kadını boğazından bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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