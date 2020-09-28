Samsun'da sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Cuma sabahı il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 31 ekip ve 115 personelin katıldığı operasyonda, 397 adet sentetik ecza hap, 9,93 gram esrar maddesi, 3,22 gram bonzai, 1 adet esrar öğütme makinesi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 55 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu ele geçildi. Olayla ilgili toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 2 şüpheli polisteki sorgusunun ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, A.P., Ş.B., S.H., V.A., Y.P., Ç,Ş., M.G. ve E.A. ile M.K. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.S., Y.P., M.G., E.A., A.P. ile M.K. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.B., S.H. ve V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN