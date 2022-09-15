Son dakika haber: SOKAK SOKAK YARALI ARADILAR - Son Dakika
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Son dakika haber: SOKAK SOKAK YARALI ARADILAR

15.09.2022 10:06

Son dakika gündem haberi... KARAMAN'da bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika boyunca belirtilen adreste sokak sokak yaralı aradı.

KARAMAN'da bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika boyunca belirtilen adreste sokak sokak yaralı aradı. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 21.10 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 1062 Sokakta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 1062 sokakta yaralı vatandaşa ulaşamayınca çevre cadde ve sokaklarda yaralı aradı. Yaklaşık 20 dakika boyunca bölgede sokak sokak yaralı arayan ekipler çevreden yaptıkları araştırmada herhangi bir yaralının ve kavganın olmadığını belirledi. İhbarın asılsız olduğu anlaşılınca ekipler, yeniden kendi görevlerine döndü. Polis, ihbarı yapan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SOKAK SOKAK YARALI ARADILAR - Son Dakika

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