Son dakika haber... Sokaklar boş kaldı - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Son Dakika

Son dakika haber... Sokaklar boş kaldı - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
06.12.2020 13:55
Edinilen son dakika haberine göre Ulus ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanlarından görüntüler Polis ekiplerin denetimlerinden detay görüntüler Yoldan geçen araçlar ANKARA - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.
Ulus ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanlarından görüntüler
Polis ekiplerin denetimlerinden detay görüntüler
Yoldan geçen araçlar
ANKARA - İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor. (2)
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