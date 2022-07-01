Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı

01.07.2022 15:54
Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Sezgin Nur (52), otomobille yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin Nur, sokakta yürüdüğü sırada, yanına otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Nur, sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, saldırı sonrası olay yerinden otomobille kaçan kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sokakta silahlı saldırıya uğradı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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