Son dakika haber: Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

03.03.2022 00:25
Son dakika haber: Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Son dakika haberi: KARABÜK'te Fatih Sivri'yi (38), sokakta tartıştığı Sabit Ö. tarafından bıçaklandı.

KARABÜK'te Fatih Sivri'yi (38), sokakta tartıştığı Sabit Ö. tarafından bıçaklandı. Sivri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Sivri ile Sabit Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabit Ö., yanında getirdiği bıçakla Fatih Sivri'yi bıçakladı. Sivri, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sivri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Sabit Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


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Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Kız meselesinde kan aktı : 1 ölü Kız meselesinde kan aktı : 1 ölü

Yenişehir, Karabük, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika


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